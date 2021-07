Joint Venture zwischen VW, Porsche und Rimac Wie ein kroatischer Elektroautobauer die Bugatti-Legende wiederbeleben will

Mit Bugatti hatte sich Ferdinand Piëch einst einen Traum erfüllt. Nun will der kroatische Elektroautobauer Rimac die Mehrheit an der VW-Tochter übernehmen – und das Luxusgefährt in die Neuzeit führen. Kann das gut gehen?