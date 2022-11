»Die Aufgabe für die nahe Zukunft besteht darin, bis Ende 2023 kleine Montageprozesse unter Einbeziehung lokaler Zulieferer zu etablieren«, sagte der Industrie- und Handelsminister laut einer Erklärung.

Moskau spricht von 40.000 Arbeitsplätzen

Das russische Industrieministerium teilte mit, dass durch die Moskwitsch-Produktion rund 40.000 Arbeitsplätze in Russland gesichert seien. Der Autosektor ist eine der Branchen, die am stärksten von Sanktionen betroffen sind, die westliche Staaten wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt haben. Von Januar bis Oktober fiel nach dem Weggang westlicher Hersteller der Verkauf von Neuwagen in Russland im Jahresvergleich um 60 Prozent.