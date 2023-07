Eine Spazierfahrt mit Irmgard Lahr, durch das sächsische Land.

Die Rentnerin ist eine außergewöhnliche Autofahrerin. Denn: Vor wenigen Tagen ist sie 100 Jahre alt geworden. Und fährt immer noch, ganz regelmäßig.

Irmgard Lahr, Rentnerin:

»Fast jeden Tag. Es sind mal ein, zwei Tage, wo ich nicht, aber sonst… Auch sonntags mitunter zum Sohn runter kurze Strecken oder zu meiner Nichte. Bewegen tu ich das Auto eigentlich immer.«

Irmgard Lahr wohnt in Mülsen, einem kleinen Ort in der Nähe von Zwickau mit gut 10.000 Einwohnern. Hier braucht sie das Auto, um flexibel zu sein. Aber sie will auch Klischees widerlegen, mit Blick darauf, was andere Menschen über ältere – oder, in diesem Fall, besonders alte – Autofahrer denken.

Irmgard Lahr, Rentnerin:

»Die sagen immer bloß zu meinem Sohn: Wenn die vor einem ist, denkt man immer: Wie lang wird es denn dauern? Aber dann ist sie auf einmal weg. Ich fahre so, wie ich fahren darf. Hierüber darf ich nicht 50 fahren, na gut, manchmal ein bisschen drüber. Aber sonst ganz normal. Ich behindere nie den Verkehr, dass ich langsamer fahre, als ich darf.«

Zum Dorfgespräch ist sie trotzdem geworden, aber meist eben positiv.

Passantin:

»Dass du so fit noch bist, dass du noch Auto fährst – meine Hochachtung. Das ist wirklich toll, dass du das alles noch so machst, auch mit deiner Familie und alles. Da freuen wir uns, dass wir jemanden wie dich im Dorf haben.«

Dabei hat Irmgard Lahr ihren Führerschein noch gar nicht so lange, zumindest gemessen an ihrem Alter.

In ihrem Wohnzimmer präsentieren sie und ihr 70 Jahre alter Sohn Leander ihre Fahrerlaubnis.

Leander Lahr, Sohn:

»Also ausgestellt ist der….

Irmgard Lahr, Rentnerin:

»Am 04.08.1994.«

Lahrs Mann war gerade gestorben, der hatte sie nie Auto fahren lassen. Danach meldete ihr Sohn sie in einer Fahrschule an – sie bestand Theorie und Praxis im ersten Versuch, im Alter von 69 Jahren.

Gut drei Jahrzehnte später sind in ihrem Haus noch Reste der Feier zum 100. Geburtstag zu sehen. Rund 50 Gäste waren da. Seit dem Tod ihres Mannes lebt Lahr allein hier, und kommt meist sehr gut klar.

Noch in diesem Jahr war sie allerdings die Treppe hinuntergestürzt, brach sich den Oberschenkelhals und das Becken. Nach OP und Reha ist sie jetzt wieder ganz mobil und manövriert ihr Auto wieder sicher aus der engen Garage – na gut, manchmal erst im zweiten Versuch. Vielleicht der Vorführeffekt.

Derzeit leben in Deutschland rund 250.000 Menschen über 85, die noch hinter einem Lenkrad sitzen. Immer wieder gibt es Diskussionen über ältere Autofahrer. Dann wird eine Altersgrenze diskutiert oder regelmäßige Kontrollen. Statistisch gesehen sind Menschen über 65 laut Statistischem Bundesamt sogar unterdurchschnittlich häufig an Unfällen beteiligt – auch, weil sie wohl deutlich seltener fahren. Wenn sie dann aber in einen Unfall involviert sind, tragen sie häufig die Hauptschuld.

Lahr betont, dass sie 30 Jahre lange unfallfrei ist. Und ohnehin sagt das Alter für sie nur sehr bedingt etwas darüber aus, ob jemand noch Auto fahren kann.

Irmgard Lahr, Rentnerin:

»Ich habe zur 100 überhaupt keine Beziehung. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Das ist wie gestern und vorgestern und so wird es auch morgen weiter sein. Wenn ich die Gesundheit behalte. Und solange wie ich fahren kann und keinen Fehler mache, werde ich weiterfahren. Aber sobald, dann ist Schluss.«

Auf der Autobahn fährt Lahr jetzt schon nicht mehr, das habe ihr Sohn ihr verboten. Übrigens: Wie viele Menschen über 100 in Deutschland Auto fahren, darüber gibt es keine Statistik. Lahr dürfte eine von sehr wenigen sein.