EU beschließt Mindestquoten Flugzeuge müssen künftig Biosprit oder E-Fuels tanken

Als SAF zählen sowohl bestimmte Biokraftstoffe als auch mit Ökostrom künstlich erzeugte E-Fuels. Eingesetzt werden kann Biokerosin, das aus Abfällen gewonnen wird, wenn es die Nachhaltigkeitskriterien der EU erfüllt. So will man sicherstellen, dass Agrarrohstoffe nicht der Nahrungsmittelproduktion entzogen werden. Für synthetische Kraftstoffe, die aus abgeschiedenen CO 2 -Emissionen unter Einsatz von Strom entstehen, gilt eine Quote von 1,2 Prozent ab 2030, die 2050 auf 35 Prozent angehoben wird.

E-Fuels noch lange ein rares Gut

Die Lufthansa mischt in den Tanks ihrer Frachtflugzeuge seit 2021 Synthetiksprit aus einem Pilotprojekt im Emsland unter. Eine mit bis zu 2500 Tonnen Jahreskapazität zehnmal so große Anlage wird derzeit im Frankfurter Industriepark Höchst gebaut. Auch diese Menge würde den Kerosinverbrauch des Flughafens Frankfurt nur für fünf Stunden decken. Zudem ist die Vision noch eher grau als grün: Der dafür nötige Wasserstoff soll als Abfallprodukt aus der dortigen Chemieproduktion kommen, das ebenfalls als Rohstoff verwendete CO₂ von einer Biogasanlage. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) kommentierte zum Spatenstich Mitte April, E-Fuels blieben »auf längere Zeit ein rares Gut«. Sie müssten »gezielt dort eingesetzt werden, wo eine direkte Elektrifizierung nicht möglich ist, vor allem in der Luft oder auf See«.