Ein Cruise-Robotaxi ist in San Francisco mit einem Feuerwehrauto zusammengestoßen. »Eines unserer Fahrzeuge fuhr bei grüner Ampel in die Kreuzung ein und wurde von einem Einsatzfahrzeug erfasst, das offenbar auf dem Weg zu einem Notfall war«, teilte das Unternehmen mit. Der einzige Passagier des autonomen Fahrzeugs wurde laut Polizei mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.