Bayern will noch mehr Autobahnprojekte beschleunigen

Eine Zusage fehlt demnach bislang aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. In diesen Ländern stellen die Grünen den Verkehrsminister. Oliver Krischer aus NRW machte in einem Schreiben an Wissing deutlich, es seien für eine Beurteilung noch viele Fragen offen. In NRW befindet sich fast die Hälfte der Projekte. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir teilte mit, das Ministerium werde noch einige Tage länger brauchen, bemühe sich aber um eine schnelle Bearbeitung. Baden-Württemberg stimmt sich noch innerhalb der grün-schwarzen Regierung ab. »Wie wir dem Bundesminister antworten werden, können wir derzeit noch nicht sagen«, heißt es aus dem dortigen Verkehrsministerium.