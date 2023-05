Selbstfahrende Busse sollen in Schottland künftig Passagiere über Land fahren. Das Verkehrsunternehmen Stagecoach nimmt nahe Edinburgh an diesem Montag die Linie AB1 in Betrieb. Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um eine Weltpremiere: »AB1 gilt als erste registrierte Busverbindung der Welt, die autonome Busse in voller Größe einsetzt«, so Stagecoach.