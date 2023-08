Zu den meisten Unfällen der 6- bis 14-Jährigen kam es montags bis freitags in der Zeit zwischen sieben und acht Uhr – also wenn Kinder üblicherweise auf dem Weg zur Schule sind. In dieser Zeit wurden im vergangenen Jahr 14 Prozent der verunglückten 20.500 Kinder dieses Alters im Straßenverkehr verletzt oder getötet. In der Zeit von 15 bis 16 Uhr erreichen die Unfallzahlen mit einem Anteil von elf Prozent den zweithöchsten Wert.