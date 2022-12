Sitzheizung im Sessellift bleibt aus

Die Einschränkungen in der E-Mobilität sind erst für die Eskalationsstufe 3 vorgesehen, so steht es in dem Entwurf. Zuvor würden Sparmaßnahmen in Privathaushalten greifen. Waschmaschinen dürften dann beispielsweise nur noch bei maximal 40 Grad laufen. Laubbläser, Heizpilze, Sitzheizungen in Sesselliften dürften nicht betrieben werden. Und Videos von Streamingdiensten dürften nur noch in SD-Auflösung gezeigt werden.