Kostenbeteiligung im Verkehr Schweizer Politiker fordern Fahrrad-Vignette

Nur wer zahlt, darf in die Pedale treten: In der Schweiz soll Radfahren künftig nur noch mit Vignette erlaubt sein, so verlangen es 45 Politikerinnen und Politiker. Ist das gerecht – oder nur Schikane der Autolobby?