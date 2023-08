Die Euphorie rund um das autonome Fahren flaute in den vergangenen Jahren merklich ab. Die Technologie benötigte wider Erwarten mehr Zeit und Geld als von vielen in der Branche angenommen. Einige gaben zwischendurch auf. So verkaufte der Fahrdienst-Vermittler Uber seine Roboterauto-Sparte. Apple lässt dagegen weiter seine Testwagen Runden im Silicon Valley drehen. In Deutschland will die zum Chip-Riesen Intel gehörende Firma Mobileye einen Robotaxi-Service aufbauen.