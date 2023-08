Alternative Kraftstoffe wie Ammoniak oder E-Fuels sind kaum verfügbar und teuer, vor allem, wenn sie klimaneutral hergestellt werden. Ein Hoffnungsträger ist deshalb Windtechnologie. Laut dem Unternehmen Cargill, in dessen Auftrag die »Pyxis Ocean« unterwegs ist, ist es das erste Mal, dass ein Frachter mit den sogenannten WindWings in Betrieb geht. Während der Jungfernfahrt soll getestet werden, ob die Segel so funktionieren wie sie sollen und ob sie so viele Emissionen verhindern wie erhofft.