Um eine technische Modernisierung seiner Flotte bemüht sich Stern und Kreis nach eigener Darstellung durchaus. Bereits in den Jahren 2008 bis 2018 seien 15 Schiffe der Bestandsflotte im Rahmen von Förderprogrammen des Bundes mit Motoren nachgerüstet worden, die mindestens 30 Prozent abgasärmer seien, als entsprechende EU-Vorschriften es verlangten, sagte Geschäftsführer Andreas Behrens dem SPIEGEL.

Seit 2019 habe Stern und Kreis überdies den emissions- und geräuschfreien Solarkatamaran SunCat 120 im Einsatz. Aktuell sei geplant, zunächst fünf Schiffe der Bestandsflotte von konventionellen Antrieben auf rein elektrische Antriebe umzurüsten. Zwei Schiffe befänden sich bereits in der Ausschreibung, so Behrens. »Wir hoffen, dass die Umbauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen können.«

Anlegestellen als ewiges Monopol

Doch das Problem sind in Berlin nicht nur zu wenig Elektroschiffe, es fehlt auch an Aufladestationen. Der Parlamentsantrag »Saubere Schiffe, saubere Luft« verlangte vom Senat die Ausweisung von Elektroschifffahrts-Standorten. Am Humboldthafen direkt am Hauptbahnhof beispielsweise soll eine neue Anlegestelle entstehen. Doch das zieht sich seit Jahren hin.

Lindner wirft der etablierten Konkurrenz vor, Wettbewerber mit grünem Antrieb gezielt aus dem Markt herauszuhalten. Möglich macht dies eine Art Monopolstellung bei den Anlegestellen an der Innenstadtspree. Diese befänden sich seit vielen Jahrzehnten in der Hand von wenigen Reedern und würden Jahr für Jahr durch eine Art Ewigkeitsklausel automatisch verlängert. »Ein vom Staat an private Unternehmen vergebenes, knappes Wirtschaftsgut muss aber regelmäßig ausgeschrieben werden«, fordert Elektroschiffer Lindner. »Eben um eine Kartellbildung zu verhindern.«

»Rechtsgrundlagen für eine Pflicht zum Bau von Aufladestationen an Steganlagen gibt es nicht«, erklärt dazu die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr. Zwar könnten die Stege von Elektro-Fahrgastschiffen genutzt werden, sofern der privatwirtschaftliche Betreiber – also die Reeder – »dies will und zulässt«. In der Praxis werde ihm das Anlegen mit der Fitzgerald aber verwehrt, sagt Luis Lindner.

Das Kartellamt ermittelt

Seit Frühjahr 2021 ermittelt die Berliner Landeskartellbehörde. Das Verfahren sei angestoßen worden, weil es für »Newcomer« in der Berliner Fahrgastschifffahrt offenbar Schwierigkeiten gebe, im Innenstadtbereich ein eigenes Geschäft aufzubauen, sagt Elke Zeise von der Landeskartellbehörde. Man habe Hinweise auf einen abgeschotteten und zementierten Markt zum Anlass genommen, den Sektor zu untersuchen.

Laut Landeskartellbehörde ist für den Zugang zu den im Bundesbesitz stehenden Wasserflächen neben verschiedenen wasserrechtlichen Genehmigungen von Bundes- und Landesbehörden entweder ein Nutzungsvertrag oder die Möglichkeit der Nutzung von Steganlagen der bereits in Berlin tätigen Reeder erforderlich. Doch wenn diese den Zugang zu den Stegen verweigern, nützt einem das schönste Fahrgastschiff nichts. Dann können neue Unternehmer keine Touristen aufnehmen.

Den Vorwurf, Marktmacht zu missbrauchen und andere Interessenten aus dem Markt herauszuhalten, weist die Stern- und Kreisschiffahrt GmbH zurück.

Reeder-Vertreter – und Diesel-Verkäufer

»Unsere Anleger dürfen auch von anderen Fahrgastschiffreedereien angefahren werden, solange unser eigener Betrieb dadurch nicht gestört wird«, versichert Geschäftsführer Andreas Behrens.

Und die anderen Reeder? Die meisten traditionellen Fahrgastschiffer in der Hauptstadt werden vom Reederverband der Berliner Personenschifffahrt e.V. vertreten. 36 Reedereien mit einer Flotte von 94 Fahrgast- und anderen Schiffen sind dort angeschlossen.

Anfragen des SPIEGEL zu den Geschäftspraktiken ließ der Reederverband unbeantwortet. Dessen Geschäftsführer dürfte es zumindest nicht stören, wenn die Berliner Schifffahrt noch eine Weile auf fossilen Kraftstoffen basiert: Der Verbandsmann betreibt in Berlin-Spandau auch eine Schiffstankstelle. Gezapft wird Diesel.