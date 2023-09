Verkehrswende hin oder her, die Deutschen halten am Privatauto fest: Im vergangenen Jahr fuhren so viele Autos wie noch nie auf deutschen Straßen. 2022 kamen auf Tausend Einwohner 583 Pkw – ein Rekordwert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) sowie eigener Berechnungen mitteilte. Mehr als jeder zweite Einwohner – vom Baby bis zum Greis – besitzt damit statistisch ein Auto. »In den vergangenen zehn Jahren ist die Pkw-Dichte durchgehend gestiegen«, hieß es. 2012 hatte sie bundesweit noch bei 534 Pkw pro Tausend Einwohner gelegen.