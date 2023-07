Auf meiner Spur kommen die Autos viel langsamer voran als auf der anderen. Sollte ich wechseln?

Das bringt in den meisten Fällen nichts. Nach einer Weile gibt es auch auf der rechten Spur keine Zeitersparnis mehr. Und dann gilt: Jede Spur ist falsch, zumindest auf einer dreispurigen Autobahn. Egal, wo man unterwegs sei – zu 60 bis 70 Prozent der Zeit sei man auf einer langsameren Spur unterwegs, sagt Verkehrsexperte Treiber. Man muss sich also gar nicht bemühen, jeder ist mal schnell – und kann in der Zeit alle Fahrzeuge überholen, die eben noch an einem selbst vorbeigekrochen sind.

Nur in einem Fall kann sich ein Spurwechsel jetzt noch lohnen: Dann nämlich, wenn sich der Stau nur gebildet hat, weil an seinem Start eine Spur gesperrt wird oder ganz wegfällt. »Die meisten Autofahrer wollen den Spurwechsel so schnell wie möglich erledigt haben. Wenn man das lange hinauszögert, kommt man also schneller voran.«