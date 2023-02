Wer würde das Rennen wohl gewinnen, Auto, Fahrrad oder Elektroroller? Im Berufsverkehr deutscher Großstädte ist die Antwort nicht so eindeutig. Auf 23 km/h beziffert der Verkehrsdatenanbieter TomTom mit am Mittwoch veröffentlichten Daten die Durchschnittsgeschwindigkeit von Autos im Hamburger Stadtzentrum während der Rushhour. 23 Minuten und zehn Sekunden dauerte es mit diesem Tempo, eine zehn Kilometer lange Strecke zurückzulegen – zu Spitzenzeiten mit hoher Staugefahr wie donnerstags nachmittags ab 16 Uhr noch länger. Mit einem Elektroroller, rechnet TomTom vor, könnte man auch in 15 Minuten an den Autoschlangen vorbeisurren. Annähernd mithalten ließe sich, je nach persönlicher Fitness, auch mit dem Fahrrad: 25 bis 35 Minuten wären dafür zu veranschlagen. Anders fällt die Rechnung im TomTom Traffic Index für 2022 im östlichen Ruhrgebiet, dem Ballungsraum um Dortmund und Bochum, aus. Das mittlere Tempo des Autoverkehrs dort erreichte ganze 60 km/h – klarer Vorteil auf vier Rädern.