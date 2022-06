Autofahrer müssen am langen Pfingstwochenende (3. bis 6. Juni) mit vielen Staus rechnen. Darauf haben der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC in seiner Stauprognose aufmerksam gemacht.

Neben den Feiertagen beginnen zudem in Baden-Württemberg und Bayern die zweiwöchigen Pfingstferien, in Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland einwöchige Ferien. Die Vorsaison dürfte laut ACE viele Reisende in den Süden, an die Strände von Nord- und Ostsee und in die Mittelgebirge ziehen. Auch bekannte Naherholungsgebiete werden als Ziel beliebt sein, was viel Verkehr nicht nur auf die Autobahnen, sondern auch auf die Nebenstrecken spülen dürfte. Die Staugefahr sei im Süden Deutschlands besonders hoch, so der ADAC. Der Autoclub erwartet die massivsten Verkehrsstörungen am Freitagnachmittag, im Süden auch noch Samstagvormittag und am Pfingstmontag.