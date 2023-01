Lemke deutete allerdings Kompromissbereitschaft an: Manche in der Planung befindlichen Autobahnprojekte würden aus Klimagesichtspunkten heute zwar nicht mehr auf den Weg gebracht werden. Sie seien aber in einem Planungsstadium, wo man sie nicht mehr stoppen könne. Auch Klimaschutzminister Robert Habeck hatte zuletzt gesagt, einige Lückenschlüsse im Autobahnnetz könnten sinnvoll sein. Mit dem Thema sollen sich nun am Donnerstag die Spitzen der Koalition beschäftigen.