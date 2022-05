Durchgeführt hatte die Messungen das Emissions-Kontroll-Institut der DUH. Die Daten belegten »massive Grenzwertüberschreitungen an Euro-5-Diesel-Modellen, deren Motor- und Abgastechnik derzeit in Millionen Fahrzeugen aus dem VW-Konzern verbaut ist«, heißt es in der Pressemitteilung der Organisation . So habe die Messung bei einem Audi A5 3.0 TDI einen realen Stickoxid-Ausstoß von durchschnittlich 2355 Milligramm NO x pro Kilometer (mg/km) ergeben. Damit werde der Grenzwert der gesundheitsschädlichen Gase von 180 mg/km um mehr als das 13-Fache überschritten.