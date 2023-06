Derzeit wird die Technik an Bord noch von einem Kapitän überwacht, so schreibt es das schwedische Schifffahrtsgesetz vor. Langfristig soll aber die Überwachung von einem Kontrollraum an Land erfolgen. Dieser kann dann auch mehrere Schiffe betreuen.

Dies möchte sich Torghatten genehmigen lassen, denn »von dort aus lässt sich eine effiziente und wirtschaftliche Mobilität auf dem Wasser skalieren, die wir für die Kunden maßschneidern können«, so Reidun Svarva, Leiterin der Geschäftsentwicklung.

Technik soll Unfälle reduzieren

Aus ihrer Sicht hat der autonome Betrieb viele Vorteile: »Wir optimieren Fahrmuster, sodass der Energieverbrauch sinkt und die Pünktlichkeit zunimmt. Außerdem wird es weniger Unfälle geben, weil die meisten Unfälle auf dem Wasser statistisch gesehen auf dem menschlichen Faktor beruhen.«