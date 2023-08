Auf der Stadtautobahn in Straßburg und an Schnellstraßen in fünf weiteren französischen Städten gehen bald Radaranlagen in Betrieb, die nicht mehr nur die Geschwindigkeit der Autos überwachen. Geblitzt werden auch Fahrerinnen und Fahrer, die allein im Auto sitzen und verbotenerweise die linke Fahrspur nutzen, die im Berufsverkehr für Autos mit mindestens zwei Insassen reserviert ist. Auch Elektroautos mit grüner französischer Umweltplakette steht die Spur offen, unabhängig von der Zahl der Insassen.