Prozess in Stuttgart Gericht weist Klimaklage der Umwelthilfe gegen Mercedes ab

Nun kündigten die DUH an, in die nächste Instanz ziehen zu wollen. »Auch wenn dieses Urteil nicht in unserem Sinne ausfiel, freuen wir uns, dass wir durch den frühen Termin in Stuttgart nun hoffentlich schnell eine Klärung vor dem Oberlandesgericht erreichen können«, wird der Anwalt Remo Klinger, der die Klage vertritt, in einer Mitteilung zitiert.