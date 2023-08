Umstrittene Pkw-Bauform SUV-Anteil bei Elektroautos steigt deutlich

Der Bestand an reinen Batterieautos in Deutschland ist im ersten Halbjahr auf knapp 1,2 Millionen gestiegen – das entspricht einem Anteil von 2,4 Prozent an allen Pkw. Im ersten Halbjahr wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 220.000 E-Autos neu zugelassen. Für den angestrebten Hochlauf wären laut Bratzel in diesem Jahr 750.000 erforderlich. Realistisch seien aber nur 450.000 Neuzulassungen. Gehe es so weiter wie derzeit, sei bis 2030 mit einem Bestand von sieben bis acht Millionen Stromern zu rechnen – halb so viel wie von der Regierung geplant.

Die meisten BEVs auf den deutschen Straßen sind laut Bratzel von VW (207.000), mit einigem Abstand gefolgt von Tesla (146.000) und Renault (113.000). Im Mittelfeld folgten Hyundai, Smart, BMW, Opel, Audi, Mercedes und Fiat. Noch wenig sichtbar sind chinesische Marken wie MG (17.000), Volvo, (9500), BYD (1448), Nio (844) und Great Wall (640).