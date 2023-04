In den USA wurden im vergangenen Jahr 7,6 Millionen, in China sogar 11,2 Millionen SUV neu zugelassen. Angesichts des Modellangebots der Autohersteller rechnen die Berater damit, dass die weltweiten SUV-Zulassungen in den nächsten zwei Jahren von 32 auf 35 Millionen Fahrzeuge steigen werden. Weltweit emittierten SUV 2022 eine Milliarde Tonnen CO 2 . Wären alle SUV ein Land, stünden sie demnach weltweit auf dem sechsten Platz der schmutzigsten Länder.