Viel Sprit, viel CO2, viel Platz Warum lieben Deutschlands Autofahrer SUVs?

Es gibt vielleicht kein anderes Auto, das so stark polarisiert. Zumindest ist kein anderes Fahrzeugmodell so beliebt auf deutschen Straßen. SUVs führen regelmäßig die monatliche Liste der Neuzulassungen an. Warum ist das so?