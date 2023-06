Laut Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, zeige der Entwurf dagegen erneut, dass Wissing an einer tatsächlichen Verkehrswende nicht interessiert sei. »Er verweigert Städten und Kommunen weiterhin die notwendigen Entscheidungsspielräume zur Einführung von Tempo 30 und zum Schutz von Fuß- und Radverkehr.« Ob mit der Änderung künftig mehr Tempo-30-Zonen in Städten ausgewiesen werden könnten, ließ ein Sprecher des Ministeriums am Freitag offen.

Geändertes Straßenverkehrsgesetz wäre nur der erste Schritt

Die Reaktionen anderer Verbände fielen gemischt aus. Laut Antje von Broock, Geschäftsführerin beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), fehle den Kommunen weiterhin Spielraum. Statt zumindest Teile ihres Verkehrssystems eigenverantwortlich nach den Wünschen von Bürgerinnen und Bürgern gestalten zu können, sei in Zukunft Rücksprache mit den Ländern nötig.