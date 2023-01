Die Initiative »Lebenswerte Städte« wurde von den drei süddeutschen Großstädten sowie Aachen, Hannover, Leipzig und Münster ins Leben gerufen. Mittlerweile wird sie von 360 Städten, Gemeinden und Landkreisen unterstützt. In diesem Jahr wollen sie auch die Bürgerinnen und Bürger für das Anliegen gewinnen.

»Enorme Lärmentlastung«

Die Initiative repräsentiert inzwischen eine breite Schicht von großen Städten wie Bielefeld, Nürnberg, Stuttgart oder Karlsruhe neben wesentlich kleineren Kommunen wie Leonberg in Baden-Württemberg oder Simbach am Inn in Bayern. Auch parteipolitisch deckt die Initiative nahezu das gesamte Spektrum ab, viele Rathauschefs der beteiligten Städte kommen von den Unionsparteien.