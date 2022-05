Ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen soll kommen – das verlangen die Umweltministerinnen und -minister der Länder. Nach Informationen des SPIEGEL hat die Umweltministerkonferenz in Wilhelmshaven am Freitag diesen Beschluss gefasst. Welche Höchstgeschwindigkeit gelten soll, steht in dem Papier indes nicht.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung solle als eine »kostengünstige, schnell umsetzbare und sofort wirksame Maßnahme« eingeführt werden, damit Deutschland weniger Benzin und Diesel verbraucht und unabhängiger von Ölimporten wird, heißt es in dem Beschluss. Zugleich helfe der Schritt, das Klima zu schützen, die Luft reinzuhalten, Lärm zu reduzieren und Straßen sicherer zu machen. Das Tempolimit könne »zunächst befristet während des laufenden Konflikts eingeführt werden«, heißt es mit Blick auf den Krieg in der Ukraine . Langfristig setze man auf den zügigen Ausbau von Elektromobilität und öffentlichem Personennahverkehr.

»Wir dürfen nicht mehr Nahrungsmittel in den Tank kippen, das ist schon unanständig«, so Lies. Die Umweltministerkonferenz habe daher beschlossen, dass Biotreibstoffe künftig nur noch aus Reststoffen hergestellt werden dürften. Auch die ungenutzten Brachflächen für den Biosprit zu öffnen, sei damit vom Tisch. Das Tempolimit sei als Teil einer »ganzheitlichen Lösung« zu sehen, weil der geringere Treibstoffverbrauch den Bedarf an Biosprit ersetze. Zu diesem Thema hatte auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), die an der Konferenz in Wilhelmshaven teilnahm, einen Gesetzentwurf angekündigt.