Geht es darum, wie der Verkehr klimafreundlicher werden kann, dann ist eine Maßnahme mit die naheliegendste: ein Tempolimit. In der Ampel als Tabuthema gebrandmarkt, wird es von Fachleuten als effektive CO ₂ -Sparmaßnahme eingeschätzt: Minus acht Millionen Tonnen CO ₂ -Äquivalente wären drin, wenn auf Autobahnen Tempo 120 und auf Landstraßen Tempo 80 gälte, berechnete vor Kurzem das Umweltbundesamt.