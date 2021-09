»Autopilot«-Assistenzsystem US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht tödlichen Tesla-Unfall

War ein Assistenzsystem schuld? Ein Tesla Model Y hat in New York einen 52-Jährigen erfasst und getötet, der am Straßenrand einen Reifen wechselte. Nun wurden behördliche Untersuchungen gegen den Hersteller eingeleitet.