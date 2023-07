Anders als beispielsweise beim durchschnittlichen CO₂-Ausstoß spielt der wachsende Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen bei der Lautstärke keine besonders große Rolle. Denn die Stromer sind in der offiziellen Messung nicht so leise, wie man erwarten würde: Die Elektroautomarke Tesla zählt zu den lauteren in der KBA-Statistik und liegt mit 68,9 Dezibel klar über dem Durchschnitt. Andere E-Hersteller zählen zur Spitzengruppe der leisen Autos, angeführt von der chinesischen Plug-in-Hybrid-Marke Lynk&Co. mit 65,1 Dezibel. Tesla ist jedoch der einzige reine E-Anbieter mit hohen Stückzahlen in der Statistik.