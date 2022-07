Tesla-Chef Elon Musk hat einen Durchbruch zum selbstfahrenden Auto zur Schicksalsfrage für sein Unternehmen erklärt. Dieses Problem zu lösen sei »entscheidend«, sagte Musk im Juni im Interview mit Mitgliedern eines Tesla-Clubs im Silicon Valley. Hier liege der Unterschied, »ob Tesla sehr viel Geld wert ist oder im Grunde null«. Dennoch verkündete Tesla in dieser Woche die Schließung eines Standorts im kalifornischen San Mateo, wo 229 Beschäftigte am Autopilot arbeiteten. Als Grund nannte Musk seine Sorge vor schlechten Wirtschaftsaussichten. Am Mittwoch erklärte der Topmanager Andrej Karpathy seinen Abschied. Karpathy leitete bislang die Entwicklung der künstlichen Intelligenz für Teslas Autopilot, war aber bereits seit März in einer beruflichen Auszeit.