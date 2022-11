Der Elektroautohersteller Tesla muss in den USA abermals Hunderttausende Fahrzeuge zurückrufen. Für 321.000 Fahrzeuge werde ein Update bereitgestellt, weil die Rücklichter zeitweise nicht aufleuchten, teilte das Unternehmen in einer am Samstag veröffentlichten Meldung der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mit.