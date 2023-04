Noch stärker reduzierte der Hersteller die Preise für leistungsstarke Varianten des Model 3 und des Model Y. »Wir reduzieren die Preise in zahlreichen europäischen Märkten«, teilte Tesla mit. Die Preissenkung sei dank steigender Stückzahlen möglich, so der Autobauer. Zuletzt hatte Firmenchef Elon Musk bereits deutlich sinkende Produktionskosten in Aussicht gestellt.