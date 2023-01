Politisch brisant ist die Einladung, weil Tesla-Chef Elon Musk sich seit seiner Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter vermehrt als Sprachrohr für Rechtsaußen-Positionen gibt. In der US-amerikanischen Heimat wurde Musk bislang nicht zu derartigen Treffen von Präsident Joe Biden mit Branchenvertretern eingeladen – und beklagte sich wiederholt öffentlich darüber. Biden gebe den traditionellen Herstellern den Vorzug.

So wurden etwa höhere Sätze der Kaufprämien für Elektroautos an die Bedingung geknüpft, dass die Fahrzeuge aus gewerkschaftlich organisierten US-Werken stammen.

Tesla versucht die Bildung von Gewerkschaften in seiner Belegschaft zu verhindern. In Grünheide wurde zwar ein Betriebsrat gewählt, die Mehrheit der Stimmen ging bei der Wahl kurz vor Werksöffnung aber an eine aus dem Management gebildete Liste. Die IG Metall, die in den anderen deutschen Autowerken den Ton angibt und mit ihrem Vorsitzenden Jörg Hofmann auch am Autogipfel teilnimmt, erreichte nur eine Minderheit der Stimmen.