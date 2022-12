Auf Deutschlands Straßen rollen wieder mehr DDR-Autos vom Typ Trabant und Wartburg. Dem Kraftfahrt-Bundesamt zufolge steigt deren Zahl schon seit Jahren. Laut aktueller Statistik sind bundesweit 39.342 Trabis zugelassen. Mehr als 10.000 sind demnach allein in Sachsen unterwegs – so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Platz zwei mit etwa 6300 Trabis belegt Brandenburg, gefolgt von Thüringen (5700). 2010 zählte das Kraftfahrt-Bundesamt deutschlandweit nur noch etwa 34.800 zugelassene Trabis.