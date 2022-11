Auswertung beim TÜV Jedes fünfte Fahrzeug fällt bei Hauptuntersuchung durch

Der Auswertung zufolge ist die deutsche Fahrzeugflotte so alt wie nie. Aktuell liegt das Durchschnittsalter bei 10,1 Jahren. Vor drei Jahren waren es noch 9,5 Jahre. Auch hier spielte die Pandemie eine Rolle: »Zwischen 2020 und 2022, also genau in unserem Betrachtungszeitraum, wurden mehr gebrauchte und ältere Fahrzeuge gekauft. Denn neue Fahrzeuge waren im Markt kaum verfügbar«, sagte Jürgen Wolz von der TÜV SÜD Division Mobility laut einer Mitteilung .