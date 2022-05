Teuerstes Auto der Welt Mercedes verkauft legendäres Uhlenhaut-Coupé für 135 Millionen Euro

Branchenkenner und Wertanalysten registrierten in den vergangenen Jahren wieder allgemein steigende Preise – auch, weil Reiche in Krisenzeiten gern in Sachwerte investieren. Doch mit dreistelligen Auktionserlösen für ein Auto hatte so schnell keiner gerechnet. Dabei geben Sammler für Kunst bisweilen deutlich mehr aus: So 2017, als in New York das angeblich von Leonardo da Vinci gemalte Bild »Salvator Mundi« versteigert wurde und seitdem mit einem Preis von 450 Millionen Dollar als teuerstes Gemälde der Welt gilt.

Wie bei dem bislang spektakulärsten Kunstdeal wird auch diesmal über den Sieger oder die Siegerin der Auktion offiziell nichts verraten. Diverse Medien wollen die Person als Briten enttarnt haben.

Jedenfalls hat Mercedes mit dem künftigen Eigner vereinbart, dass der Uhlenhaut nicht in der Versenkung verschwindet, sondern zu besonderen Anlässen auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Wer das Zwillingsmodell sehen will, hat es leichter: Es kann sechs Tage die Woche im Raum Mythos 4 des Mercedes-Museums besichtigt werden.