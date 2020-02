Umweltbundesamt Luft in deutschen Städten wird vielerorts besser

* 2018 wurde der Höchstwert in dieser Stadt an einer anderen Station (Passivsammler) gemessen, deren Daten stehen noch aus.

Frankfurt am Main (Friedb. Ldstr.)

Stuttgart (Am Neckartor)

NO2-Jahresmittelwert 2019 in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft

Die Daten von 130 der 140 Passivsammler liegen laut UBA erst im Mai 2020 vor. Für die folgenden Städte, in denen 2018 der Grenzwert überschritten wurde, lagen laut Umweltbundesamt noch keine aktuellen Daten vor, in Klammern der Jahresmittelwert 2018: Darmstadt (67), Düren (54), Bonn (50), Osnabrück (50), Backnang (49), Bochum (48), Essen (48), Hannover (47), Offenbach am Main (46), Aachen (45), Esslingen (45), Neuss (45), Paderborn (45), Sindelfingen (45), Witten (44), Herne (43), Hürth (43), Ulm (43), Duisburg (42), Eschweiler (42), Mühlheim a.d. Ruhr (42), Schwerte (42), Bielefeld (41), Herrenberg (41), Overath (41) und Siegen (41).

Quelle: Umweltbundesamt