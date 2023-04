Auch Nutzfahrzeuge müssen den Ausstoß an Treibhausgas senken, wenn auch nicht so schnell wie Pkw. Nach der Kalkulation der EPA kostet der Vorschlag die Autobauer rund 1200 Dollar pro Fahrzeug, ersparen dem Besitzer über acht Jahre im Schnitt aber mehr als 9000 Dollar an Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten.

Die Autoindustrie zeigte sich skeptisch gegenüber dem Vorschlag. Laut »New York Times« sagten Vertreter von Konzernen und Gewerkschaft eine in Detroit geplante Präsentation der Regierungspläne ab. Daraufhin stellte die EPA sie in Washington vor.