Es erinnert ein wenig an eine Seifenkiste, doch soll, ginge es nach seinem Erfinder, die Zukunft der E-Mobilität sein. Aerodynamisch, leicht – und vor allem klimafreundlich. Dieses Gefährt ist eine Mischung aus Fahrrad und Auto, ein so genanntes Velomobil.

Graham Browne, Gründer Northern Light Motors

»Es geht vor allem darum, die Kluft zwischen Fahrrad und Auto zu überbrücken. Ich denke, die Schlüsselelemente sind, wie gesagt, Stauraum für Gepäck, das Sicherheitselement und auch die Aerodynamik. Eine geschlossene Karosserie mit geringem Luftwiderstand bringt enorme Vorteile mit sich.«

Das britische Startup will drei verschiedene Bikes auf den Markt bringen – mit und ohne zusätzliche Pedale. Die vollständig elektrische Version soll bis zu rund 45km/h schnell werden, ist aber bislang nur für den Markt in Großbritannien zugelassen. Mit dem 48 Volt Akku, den man an herkömmlichen Steckdosen aufladen kann, kommt man rund 64 Kilometer weit. Trotz der niedrigen Höhe des Velomobils soll die Sicherheit gewährleistet sein.

»Alle Kontaktflächen liegen deutlich über der Stoßstangenhöhe, was ein weiterer wichtiger Aspekt ist. Es hat massive Knautschzonen, vor allem hinten bei den Rädern zum Beispiel. Und dann gibt es noch Trennwände, interne Trennwände, die nach hinten und nach innen versetzt sind, so dass auch hier zusätzliche Sicherheit gegeben ist. In den Verbundwerkstoffen sind Kernmaterialien. Es ist also viel sicherer als das Fahren eines E-Bikes oder eines Mopeds, irgendwo zwischen Moped und Auto.«

Wie gut man damit im Straßenverkehr gesehen wird, ist eine andere Frage. Auch Schutz vor Wind und Regen mithilfe eines abnehmbaren Dachs und Regenhaube verspricht der Hersteller, eine Windschutzscheibe gibt es jedoch nicht. Kosten soll das 55 Kilo schwere Gefährt ab 6.000 Pfund, also knapp 7.000 Euro. Das ist zwar relativ günstig im Vergleich zu einem Auto mit Elektromotor, aber dennoch ein stolzer Preis für den angestrebten Massenmarkt.

»Wenn wir 12.000 davon verkaufen können, dann bin ich sehr glücklich. Wir werden sehen, wie wir vorankommen.«

Dieses Ziel wirkt optimistisch – für ein Nischenprodukt dieser Art wären schon die Hälfte der verkauften Exemplare ordentlich. Die Produktion soll diesen Sommer starten.