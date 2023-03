Spaniens Vize-Regierungschefin Teresa Ribera warnte vor Szenarien, in denen andere Regierungen ähnlich wie Deutschland vorgehen und Gesetze kurz vor einer entscheidenden Abstimmung blockieren könnten. Frankreichs Verkehrsminister Clément Beaune bekräftigte in einem Fernsehauftritt am Mittwoch das Festhalten seines Landes am Verbrenner-Aus: »Wir müssen den Ehrgeiz bewahren, bis 2035 von Autos mit Verbrennungsmotoren wegzukommen. Andernfalls werden wir ökologisch und industriell weggefegt.« China stehe bereit, den Markt zu erobern. »Wir müssen das Elektroauto zu einem erschwinglichen, französischen und europäischen Produkt machen«, betonte Beaune im Sender LCI. Wenn man nun Gegensignale sende, werde es nicht gelingen, ein für alle zugängliches Elektroauto zu schaffen. Beaune gehört der FDP-Schwesterpartei Renaissance an.