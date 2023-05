Mit Beginn der Pfingstferien in mehreren Bundesländern und dem verlängerten Wochenende droht ab Freitag Stau auf vielen Fernstraßen in Deutschland. Besonders groß ist die Gefahr laut ADAC im Süden der Bundesrepublik. Die stärksten Behinderungen erwartet der Verkehrsklub am Freitagnachmittag und Pfingstmontag, im Süden zudem auch am Samstagvormittag. Relativ ruhig dürfte es hingegen auf den Fernstraßen am Pfingstsonntag, 28. Mai, werden.