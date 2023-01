Wer sein Fahrrad künftig am Amsterdamer Hauptbahnhof Centraal parken will, muss zunächst einmal in Bögen sanft über eine Rampe in die Tiefe fahren – unter Wasser. Es geht vorbei an geschwungenen Säulen, die Beleuchtung ist sanft, wirkt fast museal. Runde Deckenbilder zeigen Schiffe aus vergangenen Zeiten.