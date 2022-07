Auf manche Fahrgassen auf Großparkplätzen gilt die standardmäßige Rechts-vor-links-Vorfahrtregel im Straßenverkehr ausdrücklich nicht. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt am Main laut Mitteilung vom Donnerstag in einem Rechtsstreit um einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Baumarkts. Wo die Gassen nur der Parkplatzsuche dienen, seien Autofahrerinnen und Autofahrer verpflichtet, defensiv zu fahren und sich stets situationsangepasst gegenseitig zu verständigen. (Aktenzeichen 17 U 21/22)