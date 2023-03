Allerdings sind ältere Menschen – gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung – seltener an Verkehrsunfällen beteiligt als jüngere. Über 65-Jährige waren 2021 laut der Statistik an 66.812 Unfällen mit Verletzten beteiligt. Das waren 14,5 Prozent aller Unfallbeteiligten. Dagegen stellten die Senioren einen deutlich höheren Bevölkerungsanteil – nämlich 22,1 Prozent.