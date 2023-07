»Die Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen im Verkehr ist eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität«, so Christian Hochfeld, Direktor von Agora Verkehrswende. In keinem anderen Sektor seien die Emissionen seit 1990 so gestiegen wie im Verkehr, weltweit um rund 80 Prozent. »Das liegt daran, dass das Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung in vielen Ländern noch nicht von der Nachfrage nach fossilen Energieträgern entkoppelt werden konnte.« Für eine Trendwende brauche es eine internationale Kraftanstrengung.

Die Umstellung auf elektrische Antriebe reiche laut der Untersuchung allein nicht aus, um die Emissionen im Verkehr nachhaltig auf null zu senken. Kontraproduktiv seien die weit verbreiteten Subventionen für fossile Kraftstoffe. »Wenn diese Subventionen schrittweise abgeschafft würden, könnte das der globalen Verkehrswende einen enormen Schub geben.«