Corona-Folgen für die Verkehrswende "Für Pendler fallen 20 bis 40 Prozent der Arbeitswege weg"

Die Digitalisierung verändert den Verkehr - das hat sich selten so deutlich gezeigt wie in der Coronakrise. Aber bedeuten leere Büros auch leere Straßen? Fragen an Mobilitätsforscher Weert Canzler.

Ein Interview von Lena Frommeyer