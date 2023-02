FDP macht Druck bei E-Fuels Kommt jetzt das Aus vom Verbrenner-Aus?

Die finale Zustimmung der Mitgliedstaaten ist für den 7. März in Brüssel bei einem Treffen der EU-Bildungsminister und -ministerinnen vorgesehen – und damit spricht für Deutschland Bettina Stark-Watzinger (FDP), nicht wie bisher in dem Verfahren Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Deren Haus erklärte zuletzt, grünes Licht sei reine Formsache. Es könnte also darauf ankommen, ob sich Stark-Watzinger an die bisherigen Beschlüsse der Ampel gebunden fühlt oder an die E-Fuels-freundliche Linie des Verkehrsministers sowie ihres Parteichefs Christian Lindner.

Die FDP hatte in einem Streit in der Ampelkoalition durchgesetzt, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für synthetische Kraftstoffe als Ausnahme einsetzt. Laut der Einigung vom Oktober soll die EU-Kommission prüfen, ob Verbrennerfahrzeuge, die nur mit E-Fuels und nicht mit fossilen Kraftstoffen betankbar sind, zukünftig doch noch zugelassen werden könnten. Eine Garantie für eine Ausnahme für E-Fuels war dies jedoch nicht.