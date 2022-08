Das im Juli kurz vor Fristablauf von Wissings Ministerium vorgelegte Programm würde bis 2030 etwa 13,66 Megatonnen (Millionen Tonnen) CO₂ einsparen. Dann würde der deutsche Verkehrssektor in diesem Zeitraum aber immer noch 261 Megatonnen mehr ausstoßen als erlaubt. Das rechnete die Vizechefin des Expertenrats, die Physikerin Brigitte Knopf vom Berliner Mercator Center for Global Commons and Climate Change (MCC), vor. Daher stellt der Bericht schon im ersten von eigentlich drei vorgesehenen Prüfschritten fest, dass das Papier »nicht die Anforderungen an ein Sofortprogramm erfüllt«. Ob die vorgeschlagenen Maßnahmen sich eignen, um die Ziele zu erreichen, und ob sie realistisch sind, habe man daher gar nicht erst geprüft (lesen Sie hier mehr zum Inhalt der Vorschläge).